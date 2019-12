Surpriza uriasa pentru El Chapo! A fost vizitat de singurele 2 persoane pe care le mai poate vedea pentru tot restul vietii

Traficantul este inchis in SUA.

Cel mai mare traficant din lume, El Chapo Guzman, a primit anul acesta inchisoare pe viata dupa procesul ce a avut loc la New York. Mexicanul este dupa gratii in cea mai dura inchisoare din SUA, cea din Colorado, acolo unde sunt inchisi cei mai periculosi detinuti.

Pe langa faptul ca isi petrece 23 de ore din 24 in izolare, El Chapo nu are voie sa mai vada, pentru tot restul vietii, decat 2 persoane. Cele doua fiice gemene de doar 7 ani, pe care le are cu actuala sotie, Emma Coronel. Acestea sunt singurele care il mai pot vizita, pe langa avocat.

Acestea au fost de Craciun sa isi vada tatal. Presa din SUA scrie ca intalnirea a avut loc fara ca El Chapo sa isi poata imbratisa sau atinge fetele, fiind separat de acestea printr-un geam foarte gros. De asemenea, sotia sa nu a avut voie sa il vada pe acesta.

Vizita este prima "concesie" pe care o primeste El Chapo de cand a fost inchis in vara. Acesta are parte de cele mai dure conditii de detentie, dupa ce a fost gasit vinovat de mai multe infractiuni, printre care crima, trafic de droguri de mare risc, trafic de arme si multe altele.