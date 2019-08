Surpriza uriasa! Ce masina are in garaj "modestul" Mohamed Salah. Egipteanul castiga 12 milioane euro pe an!

Mohamed Salah e unul dintre cei mai modesti super fotbalisti din lume.

Mohamed Salah a devenit idol pe Anfield dupa ce a reusit sa aduca trofeul Champions League, alaturi de Jurgen Klopp si colegii sai. Salah s-a batut cu Messi pentru Gheata de Aur si a fost intre favoritii pentru Balonul de Aur. Liverpool a platit doar 40 de milioane de euro pentru transferul sau, o adevarata afacere pentru cormorani. Anul trecut, Salah a primit si o marire consistenta de salariu iar acum castiga 12 milioane de euro pe an in speranta ca Real Madrid sau PSG nu il vor tenta pentru un transfer.

Salah ramane cu picioarele pe pamant chiar daca este un zeu pentru milioanele de fani ai lui Liverpool. Este casatorit, care copil si duce o viata de familist convins. Tabloidul The Sun a aflat ca Salah are in garaj o masina banala, Toyota Camry, o berlina de familie in valoare de 30.000 euro. Salah isi face si poftele si conduce uneori un Bentley Continental de mare viteza.

In trecut, Salah a mai fost vazut la volanul unor SUV-uri de la Mercedes si Audi.



