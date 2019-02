Surpriza de proportii! Dacia lanseaza un nou model in acest an: a fost confirmat! Cand va putea fi cumparat

Dacia pregateste un nou model pentru 2019.

Hakim Boutehra, directorul general al Renault Commercial Roumanie, a confirmat pentru 0-100.ro ca grupul Renault va veni in acest an cu trei mari surprize.



Duster Pick-up si editii speciale ale modelelor Dacia si Renault Clio V.



Comercializare Duster Pick-up va incepe, cel mai probabil, in al doilea simestru al anului.



"Va fi o masina orientata spre munca, nu va fi ca Oroch”, a declarat Hakim Boutehra.