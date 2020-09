Superstarul din Captain America a scapat pe net o imagine INTERZISA miniorilor: a aparut complet gol! Cand si-a dat seama ce a facut a sters imediat postarea

Actorul care l-a jucat pe Captain America, Chris Evans, e in centrul unei dezbareri majore pe retelele de socializare!

Starul de la Hollywood le-a dat fanilor si jurnalistilor motive de comentarii si articole dupa ce a scapat pe net un cadru interzis! Evans a devenit primul in trending topics pe Twitter si Google Trends, dupa ce imaginea publicata de el s-a viralizat.

Actorul in varsta de 39 de ani a share-uit un clip in care prietenii sai jucau "Heads Up!", un joc de societate popular in Statele Unite. Dupa finalul video-ului, in story a aparut o imagine explicita in care apareau organele genitale ale lui Evans. Cand si-a dat seama ce a facut, actorul a sters imediat clipul. Raul fusese, insa, deja facut. :)