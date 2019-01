Super puterea lui Putin :)) A facut un mort sa semneze vanzarea terenului la un an dupa ce a murit

Putin si-a ajutat oamenii sa ocupe terenuri in jurul Moscovei.

Nikolai Uvarov este unul dintre putinii oameni din Rusia care a avut curajul sa poarte un razboi in tribunal cu Vladimir Putin. Acesta este implicat intr-un proces de 20 de ani, prin care isi cere pamanturile inapoi.

Tatal acestuia a muncit la o ferma de gaini de langa capitala Rusiei timp de aproape 50 de ani, iar cand s-a pensionat a primit in proprietate 1,74 hectare si cateva actiuni din fabrica.

Dupa ce barbatul a murit, in 1996, fiul acestuia a vrut sa intre in posesia pamanturilor insa a avut o surpriza. Statul i-a spus ca are de mostenit doar ... 15 actiuni la fabrica! Surpriza, pamantul fusese vandut la inceputul lui 1998, desi omul murise in octombrie 2016.

De atunci, un proces lung de 20 de ani a inceput insa finalitatea sa este imposibila, avand in vedere ca pamantul este in proprietatea unuia dintre oamenii lui Putin. Acesta a incercat sa ii dea 130.000 de dolari despagubire, insa barbatul a refuzat.

Dupa venirea la putere, Putin a oferit pamanturile de pe langa Moscova oamenilor sai de incredere! Iata mai jos o harta a pamanturilor de pe langa Moscova, date oamenilor de incredere ai lui Putin: