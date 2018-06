"Suntem la categoria grea amandoi" Ce masina conduce celebrul luptator Badr Hari!

Marocanul are o super masina.

Badr Hari e unul dintre cei mai cunoscuti si mai apreciati luptatori din lume. Acesta si-a facut un renume de baiat rau atat in ring cat si in afara lui.

Marocanul chiar a avut probleme cu legea, stand mai multe luni la inchisoare anul trecut. Badr pare insa ca si-a refacut viata, revenind atat in ring cu o victorie, cat si in viata "sociala", acolo unde isi tine la curent fanii cu ultimele noutati.

Recent, Badr a postat o imagine cu masina pe care o conduce, un Mercedes clasa G, o masina de teren de lux. Badr a postat si o descriere, spunand ca atat el, cat si masina sunt "la categoria grea".

Modelele din clasa G costa, noi, in functie de dotari, intre 100.000 si 250.000 de euro, fiind considerate niste masini atat utile, cat si confortabile.

Vezi mai jos poza lui Badr Hari alaturi de super masina sa. Marocanul se pregateste sa revina in ring in toamna acestui an.