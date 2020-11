Sunt vedete in tara lor, au ajuns in aeroport si toata lumea a incremenit. Incredibil cum au putut sa se imbrace

Pandemia cu coronavirus a produs pe aeroportul din Beijing una dintre imaginile care va ramane virala mult timp de-acum inainte.

Jucatorii echipei de fotbal Beijing Guoan au plecat zilele trecute spre Doha (Qatar), locul de disputare a fazei finale din Liga Campionilor Asiei. Stirea ar fi trecut neobservata daca in spatiul online n-ar fi aparut un material filmat de la imbarcarea fotbalistilor.

Astfel, se poate vedea cum absolut intreaga delegatie a chinezilor s-a imbracat in combinezoanele albe devenite arhi-cunoscute in special in lupta doctorilor impotriva virusului Covid-19. Probabil ca cei de la Beijing si-au luat asemenea masuri de protectie de teama sa nu pateasca la fel ca echipa antrenorului roman Razvan Lucescu, Al-Hilal, eliminata din aceaasi competitie pentru ca aproape toti fotbalistii sai fusesera infectati.