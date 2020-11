Sunt sot si sotie si lucreaza in industria filmelor pentru adulti! Au povestit cele mai jenante clipe prin care au trecut: ce patesc cand isi duc copiii la scoala

Un cuplu din Marea Britanie a ales in urma cu 18 luni sa intre in industria pentru adulti.

Un sot si sotie din Marea Britanie au luat bizara decizie de a intra impreuna in industria filmelor pentru adulti.

Cu toate acestea, ei spun ca se filmeaza intotdeauna singuri filmele si insista asupra faptului ca materialul lor este natural si ca nu lucreaza cu alte persoane.

Cuplul este castatorit de mai bine de 7 ani, insa au facut pasul in industria filmelor pentru adulti in urma cu 18 luni.

Cei doi au si copii impreuna, iar intalnirile de la scoala cu parintii celorlalti copii sunt cele mai jenante, a declarat femeia, pe nume Jess.

"Cand vorbesc cu alte femei la scoala imi tot spun: 'Nu pot sa cred ca faci asta. Eu cu sotul meu o facem o data pe luna!'", a spus Jess, potrivit Daily Star.

Mike si Jess au recunoscut ca de multe ori isi filmeaza scenele chiar inainte de a-si duce copiii la scoala:

"Cand stim ca avem o perioada limitata de timp inainte de scoala, o ora, stii ca totul va merge prost", a mai spus Jess.

Cei doi spun ca erau constienti de faptul ca secretul lor va deveni public in cele din urma, insa se asteptau sa dureze mai mult inainte ca prietenii lor sa afle. Cu toate acestea, totul a fost dezvaluit in mai putin de o luna si ei au fost recunoscuti in filmele necenzurate. Mike a spus ca a avut sute de mesaje de la prieteni dupa ce acestia si-au dat seama ca urmaresc filme cu el.