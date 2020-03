Sunt mai afectate persoanele in varsta decat tinerii de coronavirus? E periculos sa mananci la restaurante chinezesti? AICI raspunsul specialistilor

Cresterea alarmanta a numarului de infectari cu virusul asiatic a dat nastere unei panici fara precedent la nivel mondial.

Pandemia de coronavirus a infectat pana acum aproape 140 000 de oameni. Peste 5000 dintre ei si-au pierdut viata.

Expertii incearca sa potoleasca frica celor care ii asalteaza cu intrebari si invoca articole distribuite masiv pe internet. Unul dintre mituri spune ca batranii sunt mai expusi la virus decat persoanele tinere. Medicii sustin ca nu e adevarat! Oameni de toate varstele pot fi infectate, dar persoanele in varsta cu conditii medicale preexistente, cum ar fi astmul, diabetul sau afectiunile cardiace, au risc mai mare sa dezvolte o versiune severa a bolii. Pana pe 20 februarie, fusesera infectati 55 924 de oameni. Varsta medie a pacientului bolnav de coronavirus: 51 de ani. Majoritatea cazurilor, 77,8%, au aparut la persoane aflate in grupul de varsta 30-69, conform Raportului expertilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care au lucrat alaturi de experti chinezi. Imbolnavirile la copii sunt rare, in jur de 2,4% din totalul cazurilor raportate sunt subiecti mai tineri de 19 ani. Dintre acestia, doar 2,5% au facut o forma severa a bolii si doar 0,2% una critica.

Proprietarii de restaurante chinezesti s-au plans de scaderea interesului populatiei pentru produsele lor. Expertii sustin insa ca noul coronavirus se transmite in primul rand prin saliva imprastiata in jur prin tuse sau stranut, si NU prin alimente. In privinta pachetelor, acestea sunt in siguranta. Virusul nu rezista mult pe scrisori sau colete, asa ca nu e un pericol sa primiti pachete din China.

