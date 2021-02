"Sunt invinetit, dar sunt bine!" Ultimele imagini cu Maradona in viata au fost filmate in bucatarie. Fostul fotbalist abia vorbea

Noi dovezi uluitoare ies la iveala despre ultimele zile din viata lui Diego Maradona, decedat in noiembrie la varsta de 60 de ani.

Desi au trecut aproape trei luni de la tragica disparitie a lui Maradona, rapus de un stop cardio-respirator, discutiile privind starea sa medicala si ce s-a intamplat in jurul lui sunt mai aprinse ca niciodata. Astfel, dupa ce zilele trecute a fost subliniat comportamentul total neprofesionist al doctorului personal al lui Diego, Leopoldo Luque, acum a aparut in spatiul public o inregistrare facuta de Maradona in bucataria apartamentului in care a si murit, la putin timp dupa.

Leopoldo Luque apare din nou in peisaj, Maradona fiind filmat adresandu-se doctorului sau cu urmatoarele cuvinte: "Sunt invinetit, dar sunt bine!" Evident, aceasta realitate ar fi trebuit sa-i ingrijoreze pe medici, cu atat mai mult cu cat se poate vedea cum fostul fotbalist vorbeste extrem de greu, avand inca la cap un bandaj aplicat in urma operatiei pe creier suferite la inceputul lunii noiembrie.