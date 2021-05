Sunt imaginile momentului! Un film pentru adulti, difuzat intr-un spital timp de 20 de minute! Cum au reactionat oamenii 

Intamplarea a devenit virala, iar pe retelele de socializare au aparut filmari cu momentul.

Totul s-a petrecut duminica noaptea, in sala de asteptare pentru Urgente a spitalului din Costa Vasca, din Tara Bascilor. Oamenii au ramas blocati cand au vazut ce se difuzeaza pe televizorul din sala. In acea seara, un film pentru adulti a fost difuzat timp de 20 de minute.

Conducerea spitalului si-a cerut scuze si a explicat ca o firma privata se ocupa de programul televizoarelor din spital. Cotidianul SPORT informeaza ca nimeni nu s-a plans de situatia jenanta.

Mai mult, una dintre persoanele aflata acolo a filmat intreg momentul si l-a postat pe Twitter.

"Doamnelor si domnilor, asa tratam pacientii in Tara Bascilor. Bun venit in sala de urgente a spitalului din Bayona, pe timpul noptii!", se arata in postare.

⚡????Un film #porno est diffusé par erreur en salle d'attente à l'hôpital de #Bayonne. Personne ne s'est plaint de l'attente ???? Ensemble, luttons contre le Cul vide !#Covid #coronavirus #culture pic.twitter.com/pRC2TGGRti — Gregos. Le Micro Papillon (@MicroPapillon) May 25, 2021