"Sunt cele mai convingatoare pe care le-am vazut vreodata!" Un expert in OZN-uri, SOCAT de FOTOGRAFIILE facute de un biciclist! Ce spune despre ele

Un barbat care se plimba cu bicicleta a surprins mai multe fotografii cu un obiect zburator neidentificat.

Pozele au fost facute in Jastrowo, Polonia, iar expertul in fotografie, Justin Gleave, spune ca sunt cele mai reale pe care le-a vazut vreodata.

Ciclistul a auzit un 'sunet ciudat de rugina', iar in acel moment a observat OZN-ul. Cand a ajuns acasa a observat ca a prins nava spatiala in cinci cadre diferite, pe care le-a trimis spre analiza.

Imaginile au fost examinate de expertul in fotografie, Justin Gleave, care le-a declarat autentice.

"Am fost uimit de o calitate atat de inalta. Am suprapus cele cinci imagini separate pentru a confirma miscarea obiectului. Parea sa se miste pe o raza mica de aproximativ 200 de metri, ramanand la o altitudine de aproximativ 150-200 de metri de la nivelul solului", a spus Justin Gleave, potrivit Daily Star.

Imaginile au ajuns si in mana expertului in OZN-uri Robert Bernatowicz, care a spus: "Autorul se teme sa-si dezvaluie identitatea. De ce? In Polinia, vorbind despre OZN-uri inseamna ca oamenii de vor lua ca o persoana cu probleme mintale", a spus expertul in obiecte zburatoare neidentificate.