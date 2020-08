STEWARDESA sexy care nu vrea sa mai auda de IMPLANTURI. Cum a fost PACALITA de doctori cand avea 18 ani. "Cand m-am trezit, am plans, erau MASIVI!"

Laura Anderson (31 de ani), vedeta de televiziune in Marea Britanie, e disperata sa-si reduca marimea sanilor.

Dupa 10 ani petrecuti ca stewardesa la cele mai mari companii aeriene din lume, frumoasa scotianca a facut in 2018 pasul catre showbiz, remarcandu-se ca "ispita" in show-urile de televiziune care rup audientele in Regat.

Urmarita la fiecare pas de presa tabloida, fosta insotitoare de zbor a marturisit ca se confrunta acum cu o mare problema, legata de dimensiunea exagerata a sanilor, si vrea sa faca o noua interventie chirurgicala, a treia din viata sa. Mai intai, la 18 ani, fara stirea parintilor, a apelat la silicoane, dupa care a mai ajuns o data pe mana doctorilor, pentru o "reparatie".

Experienta Laurei cu specialistii esteticieni esta insa una traumatizanta. "Am regretat imediat ce am iesit din prima operatie. Cand m-am trezit, am plans. I-am cerut chirurgului sa-mi faca o cupa C, dar el mi le-a pus pe cele mai mari. Si mi-a spus ca asta o sa-mi salveze banii pe termen lung, credea ca sigur o sa ma intorc sa fac din nou. Dar eu mi-am urat sanii imediat ce i-am vazut, erau masivi!", a declarat Laura Anderson.