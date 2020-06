Stewardesa care se simtea EPUIZATA dupa ce a zburat in toata lumea, asa ca s-a apucat de filme pentru adulti! Cum arata acum

Tanara a recunoscut tot intr-o postare pe net!

Laura Birbeck lucra pentru British Airways pana sa-si dea seama ca stresul de pe zboruri nu e pentru ea. N-a mai suportat sa fie batuta la cap, asa ca s-a apucat de o meserie in care isi face singura programul. :) Tanara s-a apucat de productii pentru adulti. Si-a luat prin surprindere atat colegii, cat si superiorii. Laura a recunoscut totpul intr-o postare pe Twitter.

"Ca sa fiu sincera, viata in cabina din avion a fost extraordinara, multi oameni extraordinari lucreaza la British Airways. Sunt si unii care n-au ce cauta in meseria asta. Eram obosita si ma tot imbolnaveam, acum sunt fericita in industria pe care o iubesc, imi petrec timp cu familia si cu prietenii", a scris Laura, cunoscuta pe platformele interzise minorilor drept 'Laura Laine'. Transformarea ei e radicala!

Cazul Laurei a fost preluat de toate tabloidele britanice. British Airways s-a limitat sa anunte ca femeia nu mai 'lucreaza pentru companie', fara sa faca niciun alt comentariu in privinta noii sale meserii.