"Stati acasa si stati in siguranta!" Decizia fara precedent luata de PornHub: actiune la nivel mondial

Dupa ce au oferit acces gratuit pentru conturi premium celor din Italia, Spania si Franta, site-ul de adulti Pornhub extinde gratuitatea la nivel mondial. Toata lumea isi va putea face cont premium gratuit, pe care il va putea folosi pana pe 23 aprilie.

"Ramai acasa si ajuta la aplatizarea curbei! Deoarece Covid-19 continua sa ne influenteze pe toti, Pornhub a decis sa extinda accesul premium la nivel mondial pana pe 23 aprilie. Bucurati-va, stati acasa si stati in siguranta", a fost mesajul postat de Pornhub.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe ???? https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC