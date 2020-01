Starul TV cunoscut de milioane de oameni, dat afara dupa o postare pe net! SURPRIZA URIASA: de ce a fost concediat

ITN a oferit un comunicat dupa ce prezentatorul stirilor, Alastair Stewart a fost concediat.

ITN a confirmat faptul ca prezentatorul Alastair Stewart nu va mai fi prezentatorul stirilor de la ITV News, dupa ce nu si-a folosit retelele sociale intr-un mod potrivit.

Vestile vin dupa ce contul prezentatorului de Twitter a disparut, imediat dupa ce a facut comentarii jignitoare pe profilul sau referitore la postul BBC si oamenii care lucreaza acolo.

Alastair a emis un comunicat in care si-a cerut scuze pentru ceea ce a scris pe Twitter, insa tot a fost concediat.

"A fost un moment in care nu am gandit cand trebuie situatia si regret, insa a fost un privilegiu pentru mine sa aduc stirile prin casele oamenilor din Marea Britanie in ultimii 40 de ani", a scris prezentatorul in comunicatul oficial.

Jurnalistul in varsta de 67 de ani este cel mai longeviv prezentator de stiri. Si-a inceput cariera in 1976 la postul de televiziune Southern Television, iar in 1980 s-a alaturat celor de la ITN, unde a activat pana in prezent.