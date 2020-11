Starul filmelor pentru adulti care si-a pierdut mintile din senin. Si-a agresat sexual cea mai buna prietena, in baia hotelului

Ron Jeremy (67 de ani), unul dintre cele mai cunoscute nume din industria pornografica, se confrunta cu o acuzatie de agresiune sexuala.

Incidentul s-a produs in luna mai 2020, insa detaliile au rasuflat abia acum in presa. Astfel, conform datelor obtinute de presa, americanul s-ar fi comportat total neadecvat in compania unei prietene pe care o cunostea de 25 de ani, pe numele ei Charity Carson.

Scena ar fi avut loc intr-un hotel din Los Angeles, dupa ce Ron a chemat-o pe Charity la o discutie amicala, asa cum au fost multe de-a lungul timpului. La un moment dat, Jeremy i-a cerut insa femeii sa-l insoteasca la baie pentru "a-i arata ceva". A fost momentul in care fostul actor in filmele pentru adulti si-a pierdut mintile. Potrivit informatiilor din dosar, Ron Jeremy "i-a luat cu forta mana lui Charity si a pus-o pe pantalonii sai, in zona intima".

Socata de cele intamplate, tinand cont si de prietenia pe care o avea cu agresorul, victima a avut nevoie de aproape o luna pentru a-si face curaj sa depuna plangere, cercetarile in acest caz fiind in plina desfasurare.