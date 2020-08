Starul Disney adorat de milioane de copii a intrat in industria filmelor pentru adulti! A castigat O AVERE in prima saptamana 

Bella Thorne (22 ani) s-a reprofilat si a intrat in industria filmelor pentru adulti.

Cunoscuta pentru rolul sau dintr-un celebru serial Disney, 'Shake it off!' si adorata de milioane de copii din intreaga lume, Bella a luat o decizie radicala in ceea ce priveste cariera ei.

Tanara s-a rupt complet de lumea Disney si a decis sa intre in industria filmelor pentru adulti. Si-a deschis un cont pe unul dintre cele mai renumite site-uri si in doar o saptamana, a castigat o avere.

Intr-un interviu Los Angeles Times, Bella a marturisit ca a castigat deja doua milioane de dolari intr-o saptamana. Mai mult, site-ul a picat pentru o buna perioada de timp atunci cand actrita si-a facut debutul pe pagina.