Specia pe cale de disparitie a fost reinventata. Cum arata clona si legatura incredibila cu coronavirusul

Specialistii de la un centru de cercetare din Colorado (SUA) se lauda cu aceasta realizare menita sa salveze de la disparitie una dintre cele mai amenintate animale. De altfel, in 1979, dihorii cu picior negru fusesera declarati oficial ca disparuti de pe fata pamantului, insa un fermier din Wyoming a raportat la un moment dat un grup de dihori de acest tip in apropierea proprietatii sale.

Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret. This groundbreaking effort is one of the solutions @USFWS is exploring to help recover endangered species: https://t.co/30WSlhJVQk pic.twitter.com/ycg11awbpf