Spaniolii primesc sprijinul PornHub pentru carantina! Gestul de ULTIM MOMENT al companiei

Dupa ce au sarit in sprijinul Italiei, oferindu-le conturi premium gratuit cetatenilor pentru a-i motiva sa stea in casa, cei de la Pornhub au repetat gestul si in randul spaniolilor.

Compania a decis sa acorde serviciul premium gratuit 100% timp de o luna fara a fi nevoie sa-si introduca datele de pe cardul de credit.

Astefel, spaniolii vor beneficia de continut fara reclame la cea mai inalta definitie, fiind motivati sa ramana cat mai mult in casa in urmatoarea luna.

Compania va dona sume consistente pentru a ajuta criza coronavirusului.

11.409 de cazuri de coronavirus sunt in Spania pana in acest moment, iar 499 de persoane au decedat.

In light of expanding quarantines, we are extending Free Pornhub Premium for the month to our friends in Spain! Pornhub will also donate this month's sales from Modelhub (model earnings will remain untouched) ¡Vamos, España! pic.twitter.com/CNCgPNYVmC