Sotia lui El Chapo a iscat alarma in sala de judecata! Ce au gasit politistii in poseta sa, in momentul in care un martor vital se pregatea sa vina la audieri

Sotia lui El Chapo, Emma Coronel Aispuro (29 de ani), a iscat alarma in sala de judecata, la al doilea termen al procesului traficantului.

Emma Coronel Aispuro, sotia temutului traficant mexican El Chapo, a mers la noul termen al procesului care are loc la New York. Ea a reusit sa patrunda in sala cu un telefon mobil, lucru interzis! Politistii au controlat geanta femeii si au confiscat telefonul pana cand ea a parasit tribunalul.

Presa americana scrie ca autoritatile s-au temut ca Emma Coronel Aispuro a intentionat sa faca fotografii in sala de judecata, in momentul in care un martor important al anchetei ar fi venit in fata judecatorului.

Procurorii au dus un "martor secret" in fata judecatorului si nu au dorit ca "locotenentii" lui El Chapo sa afle identitatea acestuia, de teama sa nu ii puna viata in pericol.

Emma Coronel Aispuro este sotia lui El Chapo din 2007, de cand avea 18 ani. Cei doi au impreuna doua fetite. In total, El Chapo se presupune ca ar avea 13 copii cu diferite femei.