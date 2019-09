Sotia divorteaza de El Chapo dupa condamnare: "Vrea sa ramana cu toata averea" 

El Chapo a fost condamnat pe viata si este tinut intr-o inchisoare de maxima securitate din SUA.

Emma Coronel, sotia lui El Chapo, va divorta de celebrul traficant si urmareste sa ramana cu toata averea acestuia, sustine Mjoni Seer, o celebra prezentatoare TV din Mexic.

Tot ea a fost cea care a anuntat ca El Chapo va primit condamnare pe viata in urma cu mai multe luni, inainte ca procesul traficantului sa inceapa la New York. Asa s-a si intamplat, iar El Chapo este inchis acum la penitenciarul de maxima securitate de la ADX Florence, unde nu are voie sa primeasca vizite.

Emma Coronel se va lupta insa cu guvernul american in incercarea de a pastra toata averea lui El Chapo. Pe langa condamnarea pe viata plus 30 de ani, El Chapo trebuie sa plateasca si daune de 10 miliarde de dolari guvernului american. Mexicanul i-a anuntat deja pe americani ca nu vrea sa plateasca si cere ca toata averea sa sa fie donata triburilor indigene din Mexic.

Potrivit avocatului lui El Chapo, viata de la inchisoarea americana l-a afectat deja pe El Chapo, care a evadat de doua ori de la inchisoari din Mexic. "Este foarte trist, si-a schimbat complet comportamentul, se vedea din ochii sai ca e resemnat", a spus Marc Fernich.