Sorana Cîrstea (32 ani, 27 WTA) este a doua cea mai bine clasată jucătoare din România, după Simona Halep (30 ani, 21 WTA). În ultimul timp, tenisul Soranei a fost la un nivel ridicat, iar aceasta a declarat că intenționează să nu mai petreacă atât de mult timp pe Twitter. Doar că după ce Elon Musk (50 ani) a cumpărat platforma în schimbul a 44 de miliarde de dolari, tenismena și-a schimbat decizia.

„Am revenit la normă întreagă pe Twitter! Mulțumesc, Elon Musk, pentru că l-ai făcut din nou grozav!”, a fost mesajul postat de Sorana Cîrstea pe rețeaua de socializare.

Back on twitter full time...thank you @elonmusk for making it great again????