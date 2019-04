SOCANT! Un comediant a murit exact ca in gluma pe care a spus-o cu 2 minute inainte! Cum suna gluma

Un englez a murit pe scena.

Ian Cognito, un comediant englez, a murit pe scena in timpul unui spectacol. Acesta avea 60 de ani si era cunoscut pentru umorul sau negru, avand multe glume bazate pe tema mortii.

Barbatul a murit la doar cateva minute dupa ce i-a intrebat pe cei din sala "Ce ati face daca as face stop cardiac aici pe scena?"... acesta raspunzand "Eu cred ca dupa ce m-as trezi, as vorbi in alta limba".

La doar cateva minute, Ian a inceput sa se simta rau si a luat loc pe scaun, dupa care nu s-a mai ridicat, facand stop cardiac de fata cu spectatorii.

Acestia au ramas inerti, crezand ca totul face parte din spectacol, insa dupa aproape 3 minute, doua persoane au mers sa il resusciteze, fara succes.