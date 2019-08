Socant! Ultimele clipe ale unui traficant mexican, filmate de calai! Barbatul care a dat ordinul de executie este un fost politist!

Traficantii din Mexic se lupta pentru teritoriu, iar razboiul acesta lasa in urma morti si raniti.

Cartelurile de droguri din Mexic sunt in razboi dupa ce El Chapo a fost condamnat la inchisoare pe viata in Statele Unite. Traficantii ramasi in libertate vor sa puna mana pe putere si sa ajunga sa detina controlul absolut al unei piete de sute de milioane, poate chiar miliarde de dolari!

Omul care a pus mana aproape pe toata puterea dupa "disparitia" lui El Chapo se numeste El Mencho. Pe numele sau Ruben Nemesio Oseguera Cervantes, acesta este un fost politist, ajuns la sefia cartelului Jalisco New Generation. El este si cel care a dat recent ordinul de executie al unui rival.

Traficantii din cartelul Jalisco s-au filmat inarmati pana in dinti, in timp ce il interogau pe Adolfo Mendoza Valencia, membru important al cartelului rival Santa Rosa de Lima.

La scurt timp dupa interogatoriu, trupul neinsufletit al lui Adolfo Mendoza Valencia a fost gasit atarnand de un pod din orasul Guanajuato.

Cine este El Mencho

Joaquin "El Chapo" Guzman a fost condamnat la inchisoare pe viata in Statele Unite, dar acest lucru nu va insemna neaparat o scadere a criminalitatii si a traficului de droguri.

Americanii si mexicanii au scapat de pericolul reprezentat de "El Chapo" Guzman, faimosul traficant fiind condamnat pe viata in SUA. Locul sau a fost, insa, deja luat de un alt criminal, unul despre care se spune ca ar putea fi chiar mai rau. Potrivit presei de pe continentul american, noul "sef" al traficantilor este Ruben Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub porecla de "El Mencho". Acesta este un fost politist care a ajuns sa aiba pe capul sau o recompensa de 10.000.000$. Lui "El Mencho" i se spune si Fantoma!

Presa de peste ocean scrie ca "El Mencho", pe capul caruia exista o recompensa de 10.000.000$ pusa de DEA, agentia antidrog din SUA, are o avere impresionanta. Omul care controleaza cartelul Jalisco este miliardar! El a castigat peste 1.000.000.000$ din traficul de droguri si a investit in numeroase afaceri legale, cum ar fi un lant de restaurante japoneze, afaceri imobiliare, ba chiar si intr-un brand de tequilla pe care a incercat sa il exporte in Europa.

In realitate, anchetatorii DEA spun ca afacerile acestea sunt un paravan pentru spalarea banilor proveniti din traficul international de droguri si chiar si de armament.

"Pot afirma ca suma castigata de cartelul Jalisco din afaceri ilicite este de cel putin 500.000.000$. Banuielile noastre trimit chiar catre un miliaird de dolari!", a spus Kyle Mori, agent al DEA.

