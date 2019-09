Soc pentru pasagerii unei curse low cost. Motivul pentru care avionul i-a lasat pe scara si a decolat

Pasagerii unei curse low cost sunt scandalizati.

35 de persoane care au cumparat bilet la cursa dintre Edinburgh si Cracovia au ramas pe scari in timp ce avionul lor a decolat! Echipajul de bord a inchis usile inainte ca acestia sa apuce sa se imbarce, iar aeronava s-a desprins usor de scara si a decolat, desi in aeronava apucasera sa urce doar pasagerii cu prioritate. Bagajele celor 35, intre care si persoane in varsta, apucasera sa fie urcate in cala avionului.

Pasagerii au fost nevoiti sa sta o ora pe scara dupa ce unul dintre ei a sunat la autoritati. Ei au descoperit apoi ca in actele aeroportului s-a raportat ca toti cei 179 de pasageri apucasera sa se imbarce in aeronava Boeing 737.

In cele din urma, compania i-a imbarcat pe pasagerii ramas "in aer" intr-un alt avion, cateva ore mai tarziu. Cei 35 de oameni au depus insa plangere si au cerut explicatii companiei low-cost pentru modul in care au fost tratati.