Soc la prima intalnire. Cum si-a cunoscut sotia unul dintre cei mai admirati barbati ai planetei. Fotomodelul l-a "zgariat" din start

Fostul mare fotbalist Francesco Totti (44 de ani) a relatat povestea primei intalniri amoroase cu fotomodelul Ilary Blasi, care i-a devenit apoi sotie.

Comparati cu familia Beckham in Italia, Francesco Totti si Ilary Blasi au o relatie sentimentala care dureaza de 20 de ani, concretizata cu o nunta fastuoasa, in 2005, dar si cu trei copii, doua fete si un baiat. Totusi, istoria de amor dintre cei doi a inceput cum nu se poate mai prost, cel putin din punct de vedere al fotbalistului.

Invitat intr-un show de televiziune al postului Sky, legendarul jucator al echipei AS Roma (pentru care a jucat in intreaga sa cariera), Francesco a dezvaluit un episod nestiut legat de Ilary, mai exact de la prima lor iesire in oras, in capitala Italiei.

"Am dus-o la un restaurant de ultimul etaj al unui turn. M-am dus s-o iau de acasa cu Ferrari-ul, iar cand am ajuns la restaurant ea a deschis usa si a lovit-o puternic de perete. Imi venea s-o ucid, mi-a zgariat masina, dar m-am prefacut ca nu s-a intamplat nimic", a afirmat Francesco Totti.