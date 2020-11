Simptomul de Covid care apare in special la tineri. Nu trebuie ignorat

Unul dintre simptomele infectiei cu coronavirus se intalneste cu precadere la persoanele tinere, cu varste intre 20 si 40 de ani.

S-a vorbit mult despre diversitatea de manifestari clinice generate de Covid-19, tusea, febra, durerile musculare si lipsa gustului ori mirosului fiind cele mai dese.

Cum in ultima perioada au aparut foarte multe cazuri de coronavirus inclusiv in randul persoanelor mai tinere, sub 40 de ani, specialistii in medicina au ajuns la o concluzie care nu trebuie ignorata.

Astfel, se pare ca degeraturile sau eruptiile cutanate aparute la degetele de la picioare sunt simptomele de Covid cu care se confrunta doar cei din intervalul de varsta 20-40 de ani. "Nu vreau ca oamenii sa creada ca, daca au pete violete pe degetele de la picioare, vor ajunge neaparat la terapie intensiva", a fost mesajul oarecum linistitor transmis de un doctor de la Harvard Medical School. Totusi, sfatul medicilor e ca cei care au asemenea degeraturi sau eruptii sa se testeze pentru afla daca au sau nu coronavirus.