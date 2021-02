Simona si Serena vor fi cele mai bogate tenismene din istorie. Cum arata in prezent clasamentul banilor

Pe langa miza calificarii in semifinale, meciul de marti dintre Simona Halep si Serena Williams are si puternice conotatii financiare.

Simona Halep si Serena Williams, jucatoarele care se vor infrunta in sferturile de finala la Australian Open, se afla in primele patru tenismene din istorie din punct de vedere al castigurilor financiare, romanca avand sanse uriase de a trece inca din acest an pe locul al doilea, in spatele americancei.

Dincolo de performantele si titlurile obtinute pe teren, cele mai valoroase jucatoare de tenis din lume se confrunta si in iararhia separata a banilor castigati exclusiv din munca de sportiv. La acest capitol lidera nu putea fi decat Serena Williams, care in ultimele doua decenii a strans o avere considerabila, care se apropie de suta de milioane de dolari.

Profitand de cresterea continua a premiilor din ultimii ani, Simona Halep e in prezent pe locul al patrulea, avand in conturi peste 37 de milioane de dolari. Pana la Serena e greu de ajuns, dar constanteanca le va depasi cu siguranta in viitorul apropiat pe ocupantele locurilor doi si trei, Venus Williams, respectiv Maria Sarapova.

Astfel, daca va castiga Australian Open, Simona Halep va trece peste rusoaica si va urca pe podium, distanta pana la locul doi fiind de doar cateva milioane de dolari, bani pe care romanca i-ar putea face cu usurinta pana la finalul anului.

Cum arata in prezent clasamentul banilor castigati din tenis:

1. Serena Williams - 93.634.967

2. Venus Williams - 41,958,284

3. Maria Sarapova - 38,777,962

4. Simona Halep - 37,054,680

5. Caroline Wozniacki - 35,233,415

*sume exprimate in milioane de dolari