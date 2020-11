Si-au batut joc de el, nu alta! Ce-a gasit in cutie un client care si-a cumparat ultimul tip de PlayStation

Aparitia in Europa a ultimului tip de consola a adus cu sine si un incident neplacut pentru unul dintre amatorii de jocuri.

PlayStation 5, consola de ultima generatie lansata de Sony, a provocat o adevarata isterie, cererea fiind atat de mare incat primele stocuri s-au dovedit insuficiente. Nici macar cei care au resuist sa rezerve si sa plateasca produsul n-au reusit sa intre in posesia mult doritei console.

S-a intamplat acest lucru cu un utilizator de Twitter din Spania, care si-a expus povestea virala pe internet. Astfel, in momentul cand i-a venit pachetul acasa si a deschis cutia, ibericul a ramas cu gura cascata. Asta pentru ca in locul consolei nu era altceva decat niste caramizi, si acelea sparte.

@VideojuegosGAME @CTTExpressES quiero ahora mismo una puñetera respuesta de porqué me he gastado 399,99€ en unos ladrillos... La empresa CTT según ellos no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mí mujer.. espero una compensación Game porque ésto es de vergüenza pic.twitter.com/iHbdEtjhju