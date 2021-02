Si-a pus in cap toate femeile din lume. E ultimul lucru pe care trebuia sa-l zica! Cine e barbatul care a comis-o grav

Japonezul Yoshiro Mori, seful Comitetului de Organizare al Olimpiadei de la Tokyo, a facut o remarca sexista pentru care e intens criticat.

Pe langa problemele majore legate de amanarea Jocurilor din 2020 in 2021, niponii au mai primit o "piedica", de aceasta data chiar din propria curte, chiar de la persoana care a fost angajata sa tina totul sub control. Fost prim-ministru al Japoniei, Yoshiro Mori (83 de ani) are de mult timp un dinte impotriva femeilor din jurul sau, iar acest lucru i-a scapat din nou in public.

"Femeile vorbesc prea mult, sedintele la care participa prea multe femei se desfasoara mai mult decat e necesar", e declaratia socanta facuta de Mori la o solicitare de a creste numarul reprezentantelor sexului frumos in comisiile de organizare ale Olimpiadei. Pus imediat sub presiune de organizatiile feministe, care i-au cerut inclusiv demisia, Mori a facut un mic pas inapoi: "Imi cer scuze, dar nu plec din functie". Demn de mentionat faptul ca, in prezent, din cei 24 de membri ai Comitetului de Organizare al JO 2020, doar cinci sunt femei.

Nu e insa prima data cand Mori face asemenea afirmatii riscante, mai ales in contextul in care egalitatea dintre sexe e un subiect care a capatat proportii in ultimii ani. "Daca vrem sa marim numarul de femei, trebuie sa le limitam timpul de vorbire, pentru ca ele au o problema sa termine ce au de spus", a mai afirmat asiaticul cu alta ocazie.