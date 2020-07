Si-a parasit iubitul agresiv care o controla cu strictete, iar acum a ajuns sa castige 80 000 de lire pe luna! Cu ce se ocupa 

A scapat dintr-o relatie abuziva iar acum are succes ca model.

Lily Adrienne (27 ani) nu a dus dintotdeauna viata pe care o duce acum. Fosta relatie a fost un cosmar pentru tanara din Noua Zeelanda, fostul sa iubit era gelos si obisnuia sa controleze pana si hainele cu care se imbraca, dupa cu a declarat chiar fata.

"In urma cu doi ani duceam o viata normala, studiam sa devin antrenor personal, mergeam la sala. In perioada aceasta m-am cunoscut cu fostul iubit, inceputul relatiei a fost bun si sanatos, insa cu timpul lucrurile s-au inrautatit.

Am ajuns pana in punctul in care ma demoraliza constant si era gelos ca merg la sala singura, insista sa vina cu mine. Daca plecam din casa, trebuia sa port anumite haine care sa imi acopere pieptul si eram obligata sa port sutien tot timpul.

Am implanturi, sanii mei nu au nevoie de sutien si pentru mine e mai confortabil asa, insa el nu vedea asta. Era abuziv atat fizic cat si mental, imi spunea zilnic ca nu sunt suficient de frumoasa din cauza ca pozasem nud inainte.

Obisnuia sa ma si insele", a declarat fata.

In prezent, tanara face o avere pozand cat mai sexy pentru un site de adulti, castiga lunar 80 000 de lire.