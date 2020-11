Si-a lasat fiul de 4 ani nesupravegheat si a avut un soc cand s-a intors in camera. Ce-a putut sa inghita copilul

Americanca Jessica MacNair a tras un semnal de alarma parintilor din intreaga lume asupra pericolului de a-si lasa copiii mici singuri.

Intr-un interviu pentru today.com, Jessica a rememorat o intamplara recenta, atunci cand s-a temut pentru viata baietelului ei de 4 ani, Peyton. Ramas fara supraveghere pentru cateva minute, acesta a inghitit mai multi magneti de mici dimensiuni cu care se juca.

"Cand m-am intors in camera, el plangea si se ineca. M-am uitat in gat si am vazut doi magneti. Mi-am dat seama ca putea sa fi inghitit mult mai multi cand m-am uitat pe sertar si am vazut ca nu mai sunt la locul lor obisnuit", a povestit Jessica. Aceasta a luat imediat decizia de a-si duce baitelul la spital, aducandu-si aminte si de un episod din filmul "Anatomia lui Gray", in care a fost ecranizat un caz similar.

Astfel, in timpul operatiei, doctorii au fost socati sa constate ca Peyton inghitise nu mai putin de 25 de magneti in forma de bile, pe langa cei 2 din gat. Din cate se pare, din povestirile baietelului, el a lipit magnetii unul de altul, in forma de sarpe, dupa care s-a prefacut ca mananca spaghetti.

