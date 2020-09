Si-a lasat bolidul de zeci de mii de euro pe doua locuri de parcare si oamenii l-au pedepsit! Ce au putut sa ii faca: "Va simti asta mult timp!"

Un sofer a reusit sa infurie mai multe persoane cu o parcare neregulamentara a masinii sale scumpe.

Detinatorul unui Aston Martin V8 Vantage si-a parcat masina pe doua locuri, lucru care i-a infuriat extrem pe localnici, mai ales ca bolidul a fost lasat asa mai multe zile.

Pe langa faptul ca proprietarul a primit doua amenzi la stergator in acest timp, oamenii din zona au ales sa se razbune si ei pe acesta. Mai multi pesti morti i-au fost asezati pe masina, inclusiv in zona stergatoarelor, unde se aflau si cele doua amenzi.

Localnicii garanteaza ca proprietarul masinii 'nu va uita prea curand' duhoarea provocata de peste.

Pe langa pestii morti, in spatele masinii a fost asezat si un palet de lemn pe care se afla un butoi cu peste 500 de kilograme de fiare in el, astfel incat proprietarul masinii sa aiba parte si disconfort fizic in momentul in care va veni sa isi ridice bolidul.