Sefii gruparilor interlope, obligati sa se priceapa la tablouri Van Gogh si Picasso. Cum s-a ajuns la aceasta situatie

Situatia nu e deloc una haioasa.

Un nou trend umbla in lumea interlopa din Italia, in special, dar si din restul lumii. Sefii familiilor interlope au ajuns sa cumpere opere de arta de pe piata neagra pentru a le putea folosi ca moneda de schimb in procesele in care sunt anchetati.

Mai multi lideri de clanuri din Italia, dar si din Asia cumpara tablouri de Van Gogh, Picasso ori ale altor pictori celebri pentru a le da autoritatilor in speranta ca isi vor reduce din sentinte.

Doua astfel de tablouri de Van Gogh, furate in 2002 din Amsterdam, au fost date autoritatilor de catre Raffaele Imperiale, un lider al gruparii criminale Camorra, ce administra o retea de trafic de droguri in Olanda.

Imperiale a primit 20 de ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat in mai multe dosare, insa a reusit sa isi negocieze sentinta cu 8 ani dupa ce le-a oferit autoritatilor cele 2 tablouri originale de Van Gogh.

Situatia e haioasa pentru ca sefii interlopi sunt nevoiti sa se priceapa la arta, sa stie ce tablou valoreaza multi bani si sa fie siguri ca nu cumpara falsuri, insa, scrie presa italiana, norocul lor e ca nu indrazneste nimeni sa ii pacaleasca si sa le vanda alte tablouri decat cele originale, pedeapsa pentru acest gest fiind cu siguranta moartea!