Se va gandi de doua ori inainte sa mai faca gluma asta. Ce-a putut sa spuna un barbat care a sunat la numarul de urgenta

Un barbat din Spania a dat o alarma falsa la fortele de ordine pentru care poate plati scump, inclusiv cu inchisoarea.

Glume proaste cu numarul de urgenta se fac peste tot in lume, insa asa ceva nu s-a mai auzit. Mai precis, politia nationala spaniola s-a trezit cu un apel in care un barbat a recunoscut ca si-a ucis sotia, precizand chiar si locul unde s-ar fi intamplat evenimentul.

Evident, tinand cont de fapta abominabila pe care o aveau in fata, politistii din orasul Manzanares s-au mobilizat exemplar, nu mai putin de patru patrule fiind trimise la fata locului. Asta pentru a afla ca, de fapt, totul a fost doar o gluma a persoanei respective.

Situatia n-a ramas fara urmari pentru barbatul in cauza, care a fost arestat si acuzat de o infractiune de dezordine publica pentru care pedeapsa maxima e de un an de inchisoare. De asemenea, luand in considerare si eforturile logistice depuse de politia locala, probabil ca si pedeapsa financiara va fi una considerabila, una care il va face pe "glumet" sa se gandeasca de doua ori inainte sa mai comita asa ceva.

