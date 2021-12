Imagini cu puternic impact emoțional! Arbitrul unui meci de wrestling este anchetat pentru că s-ar fi lăsat înjunghiat în cap pentru bani

Gala World Class Pro Wrestling „Chirstmas Star Wars”, care a avut loc în Texas, a avut parte de un moment total neașteptat. Luptătorul Devon Nicholson, pe numele de scenă „Hannibal”, a oferit o imagine brutală. L-a înjunghiat pe arbitrul chiar în cap, în timp ce-l strangula, făcându-l să sângereze, iar apoi să-și piardă cunoștința.

I’m not about “Cancel Culture”, but promotions need to STOP booking “Hannibal”, AKA “Blood Hunter”. There’s been numerous accusations of sexual harassment & several incidents of him legit injuring people. He’s a reckless liability that’s all about himself & getting YouTube views. pic.twitter.com/AfB2hc5LiF