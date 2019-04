Scene incredibile in Mexic cu un interlop roman celebru! Ce facea cand l-a prins Politia

Romanul a fost arestat de mexicani.

Un lider interlop roman a fost prins in Mexic. Poreclit "Rechinul", romanul conducea o grupare mafiota ce actiona in toata America de Nord, cu precadere in statiunile din Mexic.

De altfel, acesta a fost prins in Cancun, acolo unde "aranja" bancomate pentru a putea fura bani de pe carduri.

Banda condusa de roman era cautata in toata America de Nord, acesta fiind prins alaturi de un alt roman care se ocupa de aceleasi infractiuni.

Mai mult, "Rechinul" a fost pus sub acuzare si de posesie de arma de foc si multe inselaciuni, banda condusa de acesta fiind una dintre cele mai prolifice in ceea ce priveste furturile de pe carduri. Romanii fortau mai multi ingineri sa monteze dispozitive speciale pe bancomaturi, putand astfel sa extraga sume mari de bani de la turistii veniti in vacanta in Mexic.