Scandalos! Soldatii care au incalcat regulile de carantina si au chemat femei la o petrecere! Cum au fost surprinsi

In fiecare tara lovita de coronavirus, Armata e o institutie de baza in lupta contra pandemiei.

Mai multi militari din Scotia au facut-o insa lata in plina carantina, iar imaginile au fost preluate in toata lumea.

Soldatii au chemat femei la o petrecere pe care au facut-o in unitatea unde erau carantinati, din capitala Edinburgh. Fetele i-au dat de gol, dupa ce au postat pe conturile lor de snapchat mai multe clipuri de la party, scrie Edinburgh Live.

"Cine vrea sa ma urasca pentru ca am incalcat regulile izolarii?" - si-a intrebat una dintre femei prietenii virtuali.

Politia scotiana s-a autosesizat in acest caz, iar soldatii vor avea de platit amenzi, in afara pedepsei aplicate de superiorii de pe linie militara.

"Protejarea sistemului de sanatate si salvarea de vieti inseamna in acest moment sa stam izolati. Evident, aceasta petrecere nu ar fi trebuit sa aiba loc. Este impotriva principiilor militare si de solidaritate pe care le aparam. Vom lua masuri pentru pedepsirea celor implicati, in momentul in care toate datele vor fi analizate", a declarat un purtator de cuvant al Armatei pentru Edinburgh Live.

Tweet coronavirus Citeste si: