Scandal URIAS la Tesla! Elon Musk, obligat sa-si dea demisia dupa o postare pe Twitter | Compania a pierdut 5 miliarde de dolari la bursa

Elon Musk isi va da demisia din functia de presedinte al Tesla pentru trei ani si urmeaza sa plateasca o amenda de 40 de milioane de doalari.

Totul a pornit de la o postare pe Twitter in care Elon Musk afirma ca poate delista compania Tesla de la bursa, prin achizitionarea actiunilor la pretul de 240 de dolari bucata.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.