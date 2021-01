Sar scantei la Hollywood! Vedeta parasita de colegul actor a inceput sa dea din casa: "Asta era obsesia lui"

Despartirea inceputului de an in showbiz-ul american continua sa tina atentia opiniei publice.

Stirea despartirii dintre Ben Affleck (48 de ani) si Ana de Armas (32 de ani), doua dintre numele grele de la Hollywood, a luat prin surprindere lumea filmului, relatia dintre ei fiind considerata la un moment dat una dintre cele mai sudate, chiar daca si-au inceput legatura sentimentala doar cu un an in urma.

Ben Affleck şi actriţa de origine cubaneza s-au cunoscut în toamna lui 2019, pe platourile de filmare ale productiei "Deep Water", iar idila a avansat rapid, mutandu-se impreuna si pozand intr-un cuplu extrem de fericit. Cei doi au luat-o insa pe cai separate in urma cu cateva saptamani, scotand in fata divergentele aparute in ceea ce priveste o eventuala casnicie.

Acum, intr-un interviu acordat presei britanice cu putin timp inainte de ruptura definitiva de Ben, Ana de Armas n-a scapat ocazia de a-si "taxa" iubitul, declaratii care sunt vazute ca o mica reglare de conturi. "Cand mergeam in Cuba, la Havana, avea o obsesie. Voia mereu sa cumpere mereu tricouri ciudate si devaliza toate magazinele", a declarat actrita care joaca personajul Paloma in ultimul film din seria James Bond, "No Time to Die".