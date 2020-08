S-au intalnit intr-un bar si ea s-a indragostit! Cand el n-a mai sunat, si-a dat seama ca-i daduse numarul gresit. A calatorit jumatate de lume ca sa-l caute, timp de 2 ani! Ce s-a intamplat cand l-a gasit

Povestea ei ar putea fi un super scenariu de film!

Kate Lefter, o americanca de 23 de ani, a vrut cu orice pret sa-l gaseasca pe barbatul de care s-a indragostit intr-un bar in urma cu doi ani. Kate si Adam s-au cunoscut intamplator, dar intre ei au fost din prima scantei. Cei doi s-au sarutat de 'noapte buna' si au stabilit ca se vor vedea din nou a doua zi. Adam n-a mai sunat.

Tanara si-a dat seama ca i-a dat galezului un numar cu un prefix gresit. Timp de 2 ani, Kate a facut eforturi pentru a-l gasi pe tanarul de care se indragostise. Dupa ce a postat pe net singura imagine pe care o avea cu el, Kate l-a gasit, in sfarsit, pe Adam.

"Reintalnirea" n-a fost asa cum visa fata. Adam e acum intr-o relatie.

"Sunt recunoscatoare pentru ca acum stiu ceva sigur. Ma bucur ca am putut sa ma reconectez cu Adam, faptul ca nu mai am atatea semne de intrebare imi da liniste", a scris Kate pe contul sau de Facebook, unde sute de prieteni virtuali au incercat s-o ajute sa-si intalneasca iubirea pierduta.

