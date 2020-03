S-au aflat motivele pentru care judecatorii au refuzat eliberarea lui Ronaldinho! Acuzatii extrem de grave ii sunt aduse brazilianului

Ronaldinho a fost arestat pe 6 martie la Asuncion, in Paraguay.

Brazilianul a fost prins ca a intrat in tara cu un pasaport fals, el explicand ulterior ca nu a avut aceasta intentie, actele false fiind primite cadou la sosirea in Paraguay, iart totul este o confuzie.

Autoritatile din Paraguay l-au pus in detentie si il judeca acum pe fostul superstar brazilian. Judecatorii au refuzat solicitarea de elibarare inaintata de avocati, iar acum Ronaldinho este banuit ca are legatura cu o banda de crima organizata si trafic de droguri, care a fost implicata in spalare de bani de 400 de milioane de dolari.

Avocatii spun ca Ronaldinho si-ar fi oferit imaginea fara a lua la cunostinta consecintele. Acesta risca sa stea in inchisoare 6 luni, dupa ce i-a fost refuzata o noua cerere de cautiune pentru 1.6 milioane de dolari.