S-a vaccinat de Covid-19, dar la asta nu se astepta! Efectele secundare au durat 2 zile! Ce a simtit barbatul

Unul dintre voluntarii care participa la studiile despre vaccinul anti-Covid anuntat de Pfizer spune ca a avut efecte secundare serioase.

43.000 de persoane s-au oferit sa ajute compania Pfizer in descoperirea serului salvator contra coronavirusului, iar una dintre acestea este catalanul Miquel Fernandez, un cetatean spaniol stabilit in SUA, la Oklahoma.

Contactat de un post de radio din Catalunia, Miquel s-a oferit sa dea detalii despre felul in care s-a simtit in urma celor doua doze de vaccin, in special in ceea ce priveste efectele secundare.

"In ziua urmatoare dupa prima doza am avut simptome ca de gripa, care au durat 5 ore. La a doua doza a fost mai rau, cu mai multa durere, de parca as fi luat o gripa foarte puternica. Am simtit asta toata noaptea, dar si a doua zi", a spus Miquel Fernandez.

El a mai spus ca, cel putin deocamdata, nu stie daca a dezvoltat sau nu anticorpi, iar monitorizarea starii de sanatate se face printr-o simpla aplicatie pusa la dispozitie de cei de la Pfizer.