S-a uitat la o poza de familie facuta cu telefonul si a INGHETAT pe loc! Detaliul APOCALIPTIC descoperit pe strada

O femeie din Scotia a ramas socata uitandu-se la o banala fotografie facuta copiilor ei, pe strada.

Intamplarea a avut loc in orasul Aberdeen, cu o mama a doi copii care n-a dorit sa-si dezvaluie identitatea, dar care a facut publica imaginea care apoi s-a viralizat si a starnit numeroase comentarii.

Astfel, in timp ce se intorcea de la cumparaturi, britanica si-a pozat copiii aflati in fata ei, dar n-a analizat poza respectiva decat cand a ajuns acasa. Privind pe telefon, probabil ca a ramas inlemnita atunci cand a vazut aparand in fotografie faimosul numar "666", scris undeva pe asfalt.

Detaliul a speriat-o destul de tare pe femeie, in conditiile in care e vorba despre alaturarea dintre copiii sai si numarul asociat cu Diavolul, cu sfarsitul lumii si cu tot ce poate fi mai rau.

