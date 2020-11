S-a trezit in camera cu 6 BLONDE DEZBRACATE, dar le-a dat cu flit: "Nu puteam sa le multumesc pe toate"

Actorul britanic Shane Richie si-a relatat o experienta sexuala care a avut toate ingredientele unei orgii.

Cunoscut in Regat pentru aparitiile sale in filme, dar si in show-urile de televiziune, Shane si-a construit in timp o reputatie de playboy, iar presa din Albion nu conteneste cu dezvaluiri incendiare in acest sens.

Una dintre ultimele dezvaluiri picante din viata intima a lui Shane e legata de un episod in care 6 tinere, toate blonde, l-au contactat pentru o inatlnire intr-un club de noapte. Pentru paritate, actorul a vrut sa-si cheme si niste prieteni, insa a fost refuzat categoric de respectivele femei.

In cele din urma, Shane a incercat sa-si termine aventura de o noapte in compania uneia dintre tinerele blonde, dar a avut parte de o surpriza. "Ne sarutam si ne imbratisam cand in pat a aparut si o alta fata. Mi-au spus apoi sa mergem intr-o alta camera, unde erau celelalte patru, dezbracate, care fumau si beau vin", a declarat Shane Richie, mentionand ca s-a simtit ca un actor din filmele porno.

Seara in compania celor 6 blonde nu s-a incheiat insa in cel mai fericit mod cu putinta. "Nu puteam sa le multumesc pe toate", a recunoscut britanicul, care a incercat totusi sa le faca pe plac fetelor. "Rand pe rand au adormit, iar eu m-am retras cu una dintre ele", a mai spus Shane.