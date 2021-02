S-a prezentat insarcinata la spital si i-a socat pe doctori. Motivul halucinant pentru care femeia credea ca a ramas gravida

O maternitate din Indonezia s-a trezit cu un caz extrem de ciudat al unei femei care a nascut la putin timp dupa ce a aflat de sarcina.

Siti Jainah e o tanara de 25 de ani care a devenit mamica, dar care a sustinut in fata doctorilor o ipoteza incredibila. Prezentandu-se la maternitate, indonezianca le-a relatat medicilor cum si-a dat seama ca e gravida.

"Dupa ce m-am rugat, statean cu fata in jos, pe burta si dintr-o data am simtit o rafala de vant in zona intima. Dupa aia mi s-a umflat burta, a revenit la normal si s-a umflat din nou", a povestit asiatica, lasandu-i pe toti din preajma ei cu gura cascata.

Presa a intrat si e pe firul evenimentului, astfel ca directorul spitalului, Eman Sulaeman, a fost nevoit sa ofere declaratii, sustinand evident ca varianta femeii e absolut imposibila. In schimb, a precizat ca e vorba cu siguranta de o sarcina criptica sau misterioasa, in care viitoarea mama nu realizeaza decat in ultima clipa ca urmeaza sa nasca.

Tweet Indonezia insarcinata Citeste si: