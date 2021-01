S-a pozat intr-o tinuta TRANSPARENTA, dar nimeni nu s-a uitat la CORPUL ei. Cine e VEDETA care si-a socat fanii

O cunoscuta cantareata din Barcelona a tinut sa faca o fotografie sexy la trecerea dintre ani, dar atentia fanilor s-a indraptat in alta parte.

Printre vedetele care au tinut sa-si impresioneze admiratorii o data cu venirea noului an s-a numarat si Rosalia (27 de ani), care si-a pus in valaorea calitatile sexy pe o faleza, in apropierea marii. In mod normal, tinuta transparenta aleasa de artista ar fi trebuit sa fie piesa de rezistenta, asta daca in cadrul fotografiilor n-ar fi intrat si incaltamintea.

Feliz Año Nuevo????????✨✨✨✨

2020 Byeeeeeee???? pic.twitter.com/xAvlhlZGVn — R O S A L Í A (@rosalia) December 31, 2020

Nimeni n-a inteles ce-a vrut sa transmita Rosalia cu ceea ce purta in picioare, niste pantofi extravaganti de culoare neagra, in stil asiatic, care par sa nu se potriveasca deloc cu peisajul. Platformele mari si felul in care sunt legate sireturile i-au facut pe multi dintre admiratorii Rosaliei sa se intrebe daca intr-adevar poate sa se deplaseze cu asa ceva sau a folosit papucii respectivi doar pentru poza.

