S-a pozat GOALA in toate TEMPLELE lumii, dar asta a fost prea de tot! Are in fata ani grei de PUSCARIE

Un fotomodel de 28 de ani care pozeaza nud in diverse locatii cu insemnatate religioasa a starnit indignarea autoritatilor din Turcia.

De origine belgiana, Marisa Papen e total lipsita de inhibitii, lucru care s-ar putea insa s-o coste libertatea. Dupa ce a aparut in mai multe randuri in revistele pentru barbati, Marisa si-a trasat un obiectiv extrem de indraznet, acela de a se fotografia in costumul Evei in locuri considerate "sfinte".

Astfel, Marisa a inceput sa-si expuna goliciunea la un cunoscut templu din Egipt, dupa care a trecut si pe la Vatican sau pe la Zidul Plangerii din Ierusalim. De fiecare data s-a lovit de reactii dure ale localnicilor, fiind chemata chiar sa dea explicatii in fata fortelor de ordine.

Lucrurile au scapat insa de sub control dupa ce Marisa Papen a ajuns la lacasul de cult Hagia Sophia din Istanbul, unde si-a aratat din nou partile intime, intr-o perioada in care celebra moschee era doar muzeu. De asemenea, ea a indraznit sa se fotografieze complet dezbracata deasupra steagului Turciei, un act "oribil" si "obscen", asa cum au precizat urmasii otomanilor. Desi evenimentele s-au petrecut in 2008, procurorii tuci n-au uitat-o pe Marisa, iar acum solicita pentru faptele sale nu mai putin de 7 ani de inchisoare, pentru "insultarea insemnelor suveranitatii statului".