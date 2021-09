S-a iubit cu Ronaldo iar acum o avertizează pe Georgina: „Te-ar putea părăsi așa cum a făcut-o cu mine”

Modelul care susține că s-a iubit cu Cristiano Ronaldo vine cu un avertisment pentru actuala iubită.

Natacha Rodrigues este model portughez care a dezvăluit încă din urmă cu câțiva ani că a avut o relație cu Cristiano Ronaldo. Deși nu au fost surprinși niciodată împreună și nici nu s-a oficializat nimic, Natacha susține cu tărie că a făcut schimburi de mesaje cu superstarul portughez timp de două luni, înainte ca cei doi să se întâlnească și să întrețină relații intime.

Mai mult, din dezvăluirile fetei, „relația” celor doi ar fi început la scurt timp după ce Ronaldo și-a întâlnit iubita, pe Georgina Rodriguez. Natacha a dezvăluit că i-a luat 4 ani să treacă peste atacantul care a blocat-o peste tot.

Într-un interviu pentru The Sun, Natacha a lansat un avertisment pentru Georgina Rodriguez.

„Cristiano m-a aruncat ca pe o cărămidă și ar putea face același lucru cu Georgina. Cristiano ar fi o 'captură' bună pentru oricine și Georgina trebuie să țină ochii pe el, dacă e să fie încredere între ei.

Am fost rănită de modul în care m-a părăsit, blocându-mă pe Instagram după ce am dormit împreună și încă sunt rănită. Voi simți mereu că există un înainte și după în viața mea cu Cristiano și senzația că am fi putut fi mai mult, chiar dacă nu am fost iubit și iubită!”, a declarat Natacha.